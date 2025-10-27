В России ответили на заявление Трампа об испытании ракеты «Буревестник»

Президент США Дональд Трамп, в отличие от России, как раз играет в игры, однако он как всякий сильный человек уважает силу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее Трамп заявил, что Россия «не играет в игры» с США, и американская сторона поступает точно так же. Американский лидер также подчеркнул, что американские атомные подводные силы являются «лучшими в мире».

Депутат рассказал, что манера Трампа запугивать оппонентов является характерным стилем его дипломатического общения с другими странами. Вместе с тем, отметил он, намерения у американского президента серьезные и видна тенденция к сближению с Россией. Также парламентарий подчеркнул, что России не стоит опасаться американских ядерных подлодок.

«У нас подводные лодки гораздо мощнее, на голову выше, чем американские. Наши стреляют на неограниченное расстояние, это я имею в виду только подводный флот. Они проходят все рубежи, всю противолодочную систему Соединенных Штатов, которая находится по всему миру, мы научились с этим бороться. Можем выстрелить из любого места и достигнуть любой цели на земном шаре», — рассказал депутат.

Колесник добавил, что Россия относится очень серьезно к опасностям, которые исходят от любой страны, и ограждает своих граждан от любого вида агрессии. Он также подчеркнул, что ракета «Буревестник» действительно является не самой опасной для США, однако у России есть гораздо более опасные оружия.

Китай отреагировал на испытание «Буревестника»

Ранее глава РФПИ, спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев заявил, что до администрации президента США напрямую донесена информация об испытаниях крылатой ракеты «Буревестник». Он также уточнил, что американской стороне доложены сведения, которые президент России Владимир Путин с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым обсудили на прошедшем совещании.