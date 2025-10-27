Российская ракета «Буревестник» может обходить американскую систему противовоздушной обороны «Золотой купол». Об этом пишет газета The New York Times.

«Буревестник» спроектирован так, чтобы уклоняться от системы, подобной «Золотому куполу»... Это маленький летающий Чернобыль», — говорится в статье.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что испытания «Буревестника» прошли в рамках обеспечения безопасности России.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков отмечал, что Россия заблаговременно уведомила США об учениях своих стратегических ядерных сил.