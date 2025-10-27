Песков опроверг контакты между Россией и Францией по иноагенту Винатье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации о переговорах между Москвой и Парижем относительно возможного освобождения гражданина Франции Лорана Винатье, признанного иноагентом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у него отсутствует информация о контактах между российскими и французскими властями по вопросу о возможном освобождении Лорана Винатье (признан иноагентом), осужденного за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом Песков заявил в ответ на вопрос журналистов, передает ТАСС.

«Мне не известно ничего на этот счет. Здесь я не располагаю информацией», – сказал представитель Кремля, комментируя ситуацию.

Лоран Винатье является сотрудником швейцарской организации «Центр гуманитарного диалога» и был задержан в Москве в начале июня прошлого года. Минюст России внес его в реестр иноагентов.

Ранее французский гражданин Лоран Винатье (признан иноагентом) собирал незаконно военные сведения в ходе бесед с экспертами и госслужащими.

Замоскворецкий суд Москвы в октябре прошлого года признал Винатье виновным в уклонении от обязанностей иноагента и сборе данных, назначив ему три года лишения свободы.

Винатье признал вину в сборе сведений в области военной деятельности России.