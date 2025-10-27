Рябков: Россия заблаговременно уведомила США об учениях ядерных сил

Россия заблаговременно уведомила США об учениях своих стратегических ядерных сил, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Мы действуем в строгом соответствии с положениями двух профильных соглашений, которые на протяжении десятилетий работают на поддержание стратегической стабильности», — приводит РИА Новости ответ Рябкова на вопрос относительно уведомления Россией США о задействовании в рамках учений стратегических ядерных сил новейшей ракеты «Буревестник».

Он пояснил, что в соответствии с этими положениями Россия и США обязаны уведомлять друг друга о пусках баллистических ракет и крупных стратегических учениях.

«Подробностями владеют специалисты, уверяю вас, что никаких отклонений от требований этих двух документов мы не допускаем», — подчеркнул Рябков.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе визита в пункт управления объединённой группировки войск сообщил, что испытания «Буревестника» завершены, и поручил начать готовить инфраструктуру для размещения ракеты.

22 октября прошла тренировка российских стратегических сил сдерживания.

С космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке был осуществлён пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», а из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск» — пуск баллистической ракеты «Синева».