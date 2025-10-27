В Кремле порассуждали о цели разработки ракеты «Буревестник»

Разработка крылатых ракет «Буревестник» шла в русле обеспечения безопасности России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, рассуждая о целях появления отечественного оружия, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в испытаниях «Буревестника» с ядерной энергетической установкой нет ничего такого, что может напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном.

До этого российский лидер Владимир Путин объявил в рамках совещания с командующими группировками, задействованными в спецоперации на Украине о завершении испытания крылатых ракет «Буревестник».