Лавров подарил букет роз главе МИД Северной Кореи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил главе МИД КНДР Цой Сон Хи букет роз перед началом встречи в Москве. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

«Начали красиво», — заявила Захарова, комментируя жест главы российского МИД.

На кадрах можно заметить, что Лавров вручил коллеге из КНДР букет из красных и белых роз. В ответ Цой Сон Хи выразила слова благодарности на русском языке.

До этого сообщалось, что переговоры представителей внешнеполитических ведомств начались в Москве. По информации посольства РФ в Северной Корее, главы МИД России и КНДР обсудят широкий круг вопросов двусторонних отношений и международной политики.

26 октября стало известно, Чвэ Сон Хи посетит Россию и Белоруссию по приглашению дипведомств двух стран. При этом подробности и детали визитов не уточняются.