Российский регион почти месяц живет без губернатора

Тверская область уже почти месяц живет без губернатора после назначения ее бывшего руководителя Игоря Руденю полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Что происходит в регионе, разбирался «Коммерсант».

«По сложившейся практике, нового руководителя субъекта глава государства определяет или сразу после отставки прежнего (порой даже в рамках одного указа), или в течение нескольких дней. Однако позиция главы Тверской области остается вакантной уже четыре недели», - отмечается в статье.

При этом, по словам источника, близкого к руководству области, активное кулуарное обсуждение кандидатуры будущего губернатора сменилось «полной тишиной».

В качестве одного из возможных претендентов на пост главы региона рассматривался заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев. Однако осведомленные источники отметили, что замминистра отказался от возможности возглавить Тверскую область.

Также среди возможных претендентов были начальник управления администрации президента по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов и первый вице-губернатор Томской области Андрей Дунаев, отмечает издание.

Сейчас регион временно возглавляет заместитель председателя правительства — министр финансов Марина Подтихова, однако, по данным газеты, она не рассматривается в качестве сменщика Игоря Рудени.

Напомним, что 29 сентября президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Сразу после нее тот получил новое назначение. Глава государства досрочно освободил Руденю от должности «по собственному желанию в связи с переходом на другую работу».