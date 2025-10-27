Мирный договор между Россией и Японией стал ближе: реакция Кремля

Санаэ Такаити официально приступила к обязанностям премьер-министра Японии и уже в первые дни на новом посту привлекла внимание громкими инициативами. Как отмечают китайские журналисты, политик выразила готовность к заключению мирного договора с Россией, несмотря на то что отношения между странами в последние годы заметно ухудшились. Об этом сообщает издание 360kuai.

«Всего через 72 часа после того, как Санаэ Такаити вступила в должность, она протянула России оливковую ветвь», – говорится в материале.

По информации источника, в Пекине напомнили, что отношения между Москвой и Токио обострились после введения японскими властями санкций против России. В ответ российская сторона свернула переговоры о мирном соглашении и заявила, что не видит смысла в диалоге с государством, занимающим враждебную позицию. Поэтому интерес к тому, как в Кремле воспримут инициативу нового японского премьера, был особенно велик. Ответ Москвы не заставил себя ждать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва приветствует стремление Токио к диалогу и сама выступает за заключение мирного договора. Такое заявление, по словам китайских СМИ, стало неожиданным и вызвало бурные обсуждения в международном сообществе. В Китае считают, что говорить о потеплении отношений между Россией и Японией пока преждевременно. Между странами накопилось слишком много взаимных претензий, а территориальный вопрос по Курильским островам по-прежнему остается открытым. Тем не менее эксперты не исключают, что стороны смогут найти компромисс и постепенно наладить контакт, пишет АБН24.

