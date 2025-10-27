В РФ заявили о готовности к контактам с США на уровне парламентариев

Россия открыта к контактам с американской стороной на уровне парламентариев в любое время. Об этом Совета Федерации Константина Косачева.

© Lenta.ru

Он подчеркнул, что российская сторона говорила о своей готовности американским коллегам на всех возможных площадках. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа добавил, что личные встречи позволяют напрямую доводить российскую позицию до партнеров из Конгресса США.

Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что не вести диалог с Россией было бы глупостью. Так она отреагировала на обвинения в том, что совместной фотографией с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым она преподнесла президенту РФ Владимиру Путину «пропагандистскую победу».