Лавров: в украинском конфликте Россия заботится не о территориях, а о людях

Для России в украинском конфликте важно не завладеть территорией, а защитить интересы тех людей, которые на ней проживают. Об этом заявил в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг" глава МИД России Сергей Лавров.

"Когда президент США Дональд Трамп на Аляске говорил о НАТО, он тогда же, на Аляске, упомянул и вопрос территорий. Для нас речь идет не о территориях, а о людях, которые живут на этих землях", - приводит его слова агентство ТАСС.

Лавров также подчеркнул, что говорить о "новых" территориях России - это не совсем корректно, поскольку это исторические русские земли, которые после распада СССР оказались в составе бывшей УССР.