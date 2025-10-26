Лавров: В украинском конфликте Россия заботится не о территориях, а о людях
Для России в украинском конфликте важно не завладеть территорией, а защитить интересы тех людей, которые на ней проживают. Об этом заявил в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг" глава МИД России Сергей Лавров.
"Когда президент США Дональд Трамп на Аляске говорил о НАТО, он тогда же, на Аляске, упомянул и вопрос территорий. Для нас речь идет не о территориях, а о людях, которые живут на этих землях", - приводит его слова агентство ТАСС.
Лавров также подчеркнул, что говорить о "новых" территориях России - это не совсем корректно, поскольку это исторические русские земли, которые после распада СССР оказались в составе бывшей УССР.
"Философия некоторых американских политиков, одержимых тем, чтобы Украина и Россия были разъединены, очень показательна - это та же логика "разделяй и властвуй", колониальное стремление подрывать союзы, которыми ты не можешь управлять", - отметил министр.