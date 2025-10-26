Лавров призвал Стармера вспомнить действия лидеров ЕС, говоря о переговорах
Глава российского МИД Сергей Лавров призвал британского премьера Кира Стармера вспомнить слова и действия лидеров ЕС, прежде чем говорить, что президент Владимир Путин якобы не хочет мира. Об этом он сказал в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».
Лавров также напомнил о тех представителях ФРГ и Франции, кто подписал Минские соглашения, а несколько лет спустя признал, что никогда не собирался их выполнять.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что ложь и обман стали устойчивой чертой большинства западных политиков.