Глава российского МИД Сергей Лавров призвал британского премьера Кира Стармера вспомнить слова и действия лидеров ЕС, прежде чем говорить, что президент Владимир Путин якобы не хочет мира. Об этом он сказал в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

© Global look

«Когда... Стармер говорит, что президент России Путин — единственный, кто против переговоров, он должен вспомнить (бывшего британского премьера Бориса. — RT) Джонсона», — отметил дипломат.

Лавров также напомнил о тех представителях ФРГ и Франции, кто подписал Минские соглашения, а несколько лет спустя признал, что никогда не собирался их выполнять.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что ложь и обман стали устойчивой чертой большинства западных политиков.