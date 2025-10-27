Лавров заявил о готовности Путина принять концепцию США по Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин на саммите на Аляске подтвердил готовность работать для украинского урегулирования с опорой на предложенную Соединенными Штатами концепцию. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что до саммита на Аляске спецпосланник президента США Стивен Уиткофф привез в Москву предложения по Украине, которые внимательно изучила российская сторона.

— Владимир Путин на Аляске подробно повторил каждый элемент концепции, которую привез Уиткофф, и спрашивал его, так как он присутствовал на переговорах в Анкоридже: «Верно ли это? Так ли это?» Все было подтверждено. После этого российский лидер сказал, что РФ готова принять их концепцию и двигаться дальше на предложенной основе, — заявил глава МИД России в интервью YouTube-каналу Ultrahang.

Лавров отметил, что прямого ответа не последовало, лидеры стран договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения. Впоследствии американский президент Дональд Трамп обсудил данную концепцию с западноевропейскими союзниками Вашингтона, а Владимир Путин — с соседями, партнерами и союзниками РФ, добавил министр.

В этом же интервью Лавров заявил, что территориальный вопрос на Украине рассматривается в различных форматах и президенты России и Штатов обсуждали его во время двусторонних встреч.