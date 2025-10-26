Лавров рассказал, о чем разговаривал с Рубио

Госсекретарь США Марк Рубио в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не поднимал тему новой встречи российского и американского президентов. Об этом Лавров рассказал венгерскому каналу Ultrahang.

Лавров отметил, что во время общения Рубио не упомянул о переговорных группах для саммита Россия — США в Будапеште. Шеф российской дипломатии также не стал затрагивать этот вопрос.

«Инициатива есть, а мы люди вежливые. Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны и давайте договоримся о формате, месте и времени», — сказал Лавров.

Он напомнил, что глава США Дональд Трамп заявил об отмене приглашения. Затем американцы пояснили, что речь идет о переносе. Поэтому «все зависит от инициатора».

Лавров также рассказал, что не получал приглашения на встречу в Будапеште. По его словам, после телефонного общения с Рубио Госдеп США опубликовал заявление. В нем говорилось, что телефонный разговор прошел продуктивно, а личной встречи дипломатов не требуется.