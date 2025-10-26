В конгрессе США выступили за диалог с Россией

У США и России нет причин для вражды, заявила прессе член палаты представителей американского конгресса Анна Паулина Луна. Ее цитирует ТАСС.

© Global look

Политик отметила, что является военным ветераном, и сказала, что знает, «что происходит во время войн».

«Считаю, что открытый диалог является первым шагом к восстановлению отношений между нашими странами. У нас нет причин быть врагами», — подчеркнула конгрессвумен после встречи в Майами со спецпредставителем президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Она отметила, что видит свою задачу в том, чтобы диалог «всегда оставался открытым», а отношения Вашингтона и Москвы развивались.

До этого политик не исключила, что отправится с визитом в Россию вместе с делегацией американских законодателей. По ее словам, «на горизонте определенно есть такая возможность».