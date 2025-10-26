Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в интервью Дональда Трампа, которое тот сделал 16 августа по возвращении в Вашингтон с Аляски.

«Трамп сказал, что это был великолепный и очень успешный день на Аляске. Все согласились, что наилучший способ положить конец этой ужасной войне между Россией и Украиной — напрямую прийти к мирному соглашению, которое завершит войну, а не к простому соглашению о прекращении огня. Это ключевой момент», — пояснил он.

Таким образом, считает глава МИД РФ, американский лидер ответил тем, кто ранее говорил, что никакого прекращения боевых действий быть не должно, и России необходимо нанести «стратегическое поражение». Немного позже эти же люди говорили о приостановлении боевых действий, не отказываясь при этом от спонсирования Киева и его армии.

Трамп же, в отличие от остальных мировых лидеров, был изначально убежден в том, что нужен только устойчивый долгосрочный мир.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании российского лидера Владимира Путина достичь мира на Украине.