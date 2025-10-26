Володин поздравил россиян с испытанием «Буревестника»

Майк Габриелян

Россия испытала оружие, равного которому нет во всем мире. Это событие огромной значимости, которое укрепит обороноспособность страны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин поздравил россиян с испытанием «Буревестника»
© РИА Новости

В национальном мессенджере Max Володин написал, что Россия успешно испытала новое высокотехнологичное оружие — ракету «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

«Буревестник» находился в воздухе почти 15 часов и преодолел 14 тысяч километров. Это не предельные показатели — дальность ракеты практически не ограничена.

«Поздравляю всех с созданием «Буревестника». Особые слова благодарности тем, кто принимал участие в его разработке и испытаниях, верил в этот проект и делал всё для его реализации. Это оружие, равного которому в мире нет», — заявил Володин.

По его словам, «Буревестник» повысить обороноспособность России и будет способствовать соблюдению принципа равной и неделимой безопасности в мире.