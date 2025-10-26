Россия испытала оружие, равного которому нет во всем мире. Это событие огромной значимости, которое укрепит обороноспособность страны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В национальном мессенджере Max Володин написал, что Россия успешно испытала новое высокотехнологичное оружие — ракету «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

«Буревестник» находился в воздухе почти 15 часов и преодолел 14 тысяч километров. Это не предельные показатели — дальность ракеты практически не ограничена.

«Поздравляю всех с созданием «Буревестника». Особые слова благодарности тем, кто принимал участие в его разработке и испытаниях, верил в этот проект и делал всё для его реализации. Это оружие, равного которому в мире нет», — заявил Володин.

По его словам, «Буревестник» повысить обороноспособность России и будет способствовать соблюдению принципа равной и неделимой безопасности в мире.