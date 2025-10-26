Степашин заявил, что третья мировая уже идет

Третья мировая война началась, но пока идет в гибридном варианте, рассказал на Международном форуме сотрудничества бывший председатель правительства Сергей Степашин. Об этом пишет РБК.

Экс-премьер заметил, что у такой «опасной черты» мир не находился уже давно, учитывая даже Карибский кризис, войну в Афганистане и распад СССР.

«Но когда сегодня мы говорим о том, что мы стоим на грани третьей мировой войны, как военный человек, я хочу сказать, что она, по сути, пока в гибридном варианте уже начата», — разъяснил Степашин.

По его словам, ситуация в целом не имеет отношения к Украине и военной операции России. Он добавил, что впервые после времен нацистской Германии происходит агрессия не только антироссийская, но и агрессия против всего цивилизованного мира.

«Попытка вновь весь цивилизованный, самостоятельный, многополярный мир поставить на колени», — констатировал Степашин.

Напомним, что Сергей Степашин в 1999 году с мая по август возглавлял правительство во время второго срока президента Бориса Ельцина. До этого он был первым директором ФСБ (апрель—июнь 1995-го), министром юстиции (июль 1997-го — март 1998-го), главой МВД (март 1998-го — май 1999-го).

Ранее глава США Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что третьей мировой войны из-за Украины удалось избежать.