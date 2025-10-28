«Гарант справедливости»: Володин объяснил значение «Буревестника»

Новейшая российская крылатая ракета «Буревестник» с ядерной установкой является не просто оружием, а «гарантом права на справедливость в целом мире» и ответом всем, кто посягает на суверенитет и свободу России. С таким заявлением, как сообщает РИА Новости, выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«"Буревестник" — это ответ тем, кто пытается посягать на суверенитет России, ее свободу. Это оружие является гарантом права на справедливость в целом мире», — сказал Володин на пленарном заседании.

Спикер Госдумы призвал депутатов поблагодарить ученых, инженеров и всех, кто участвовал в создании оружия, аналогов которому в мире нет. Отдельно он предложил поздравить президента Владимира Путина, который, по его словам, «верил и сделал всё для того, чтобы оно показало свою эффективность».

Ранее, как напоминает издание, сам президент объявил об успешном завершении испытаний «Буревестника». Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил главе государства, что ракета продемонстрировала высокие возможности по обходу систем ПРО и ПВО, совершив испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не является пределом ее дальности.