Кирилл Дмитриев назвал бессмысленными любые попытки давления на Россию

По его словам, наша делегация третий день в США доносит такую позицию Владимира Путина до администрации Дональда Трампа.

На встречах представители Москвы подчёркивали, что решение конфликта на Украине возможно только при искоренении его причин, сообщил журналистам глава РФПИ. Он отметил, что Россия настроена на конструктивный диалог, при этом она видит «титанические попытки через дезинформацию сорвать контакты Москвы и Вашингтона».

Дмитриев добавил, что российская сторона успела донесли до американских коллег информацию о встрече Владимира Путина с Генштабом и о новейшей ракете «Буревестник».

Кроме этого, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами заявил, что американские конгрессмены выразили желание встретиться с представителями Госдумы. Такие переговоры организуют в ближайшее время.

Помимо этого, Кирилл Дмитриев сообщил, что российская делегация провела в США встречу с конгрессвумен Анной Паулиной Луной, которая высказывалась за диалог с нашей страной.