Ключевая миссия России в настоящее время — недопущение глобальной войны из-за «безумства» стран Европейского союза, рассказала на Международном форуме сотрудничества официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишут «Известия».

Накануне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Она уточнила, что рестрикции нацелены, в частности, на российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае.

Захарова призвала «бить в колокола» из-за Прибалтики

«Наша [дипломатическая] задача сегодня, всех вместе, сделать так, чтобы не началась война глобальная. Посмотрите, что происходит в Европе. Посмотрите, до какого безумия доходят страны Европейского Союза. Посмотрите, что они делают. Они разжигают ненависть в сердцах людей», — разъяснила Захарова.

Представитель МИД отметила, что задача России — просвещать и налаживать дружеские связи. Она добавила, что у этого процесса имеется конкретная цель и задача.

Ранее Захарова иронично предположила, что в следующем пакете санкций Евросоюз запретит транзит птицам и пересечение границы грунтовым водам.