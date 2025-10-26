Песков назвал причину паузы в переговорах по Украине

Правительство Украины не желает садиться за стол переговоров, на него давят европейцы, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

После встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске переговорный процесс постепенно замедлился и встал на паузу. Кроме того, был перенесен саммит между Москвой и Вашингтоном.

Репортеры попросили представителя Кремля раскрыть причину, по которой возникла такая ситуация.

Песков прокомментировал ситуацию с «перекрашенными ракетами» Киева

«Украинцы не хотят переговорного процесса. Их всячески сподвигают на это нежелание европейцы, Евросоюз. Мы видим, что Евросоюз буквально находится в такой военной истерике. Вот это является причиной той самой паузы», — разъяснил Песков.

Трамп осознал, что в условиях паузы нет никаких оснований полагать, что в самое ближайшее время можно куда-то сдвинуться в мирном регулировании, констатировал пресс-секретарь.