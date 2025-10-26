ЦРУ видело возможности для диалога Путина и Трампа по Украине

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов в своих оценках предполагало, что президент США Дональд Трамп сумеет найти возможности для диалога с российским коллегой Владимиром Путиным на тему Украины. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Аналитики ЦРУ в ответ на запросы администрации подготовили оценки, в которых излагается вывод, что Трамп может найти возможности для переговоров с Путиным», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что разведка периодически считала, что Трамп и Путин могут находить общие взгляды.

23 октября Трамп рассказал, что отменил встречу с Путиным. Как сказал хозяин Белого дома, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». В тот же день российский лидер сообщил, что было бы ошибкой провести саммит в Будапеште без предварительной подготовки.