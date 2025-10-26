Песков предположил выбранный Трампом вариант санкций против РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп действительно мог выбирать между несколькими вариантами санкций. Такое предположение в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков не исключает, что Трампу могли быть представлены три заранее подготовленных пакета санкций против РФ. Свой выбор американский лидер мог сделать в пользу среднего по жесткости, считает пресс-секретарь.

«Я, кстати, не исключаю, что та публикация, которая была в одной из газет американских о том, что, дескать, Трамп выбирал из трех видов санкций и выбрал средний, это вполне может соответствовать действительности», — рассудил Песков.

23 октября Минфин США объявил о санкциях против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе «Лукойл». Под ограничения попали все структуры, принадлежащие компаниям. Также блокируются все компании, прямо или косвенно принадлежащие «Лукойлу» на 50 и более процентов.

Предположение о вариативности пакетов санкций высказала The Wall Street Journal. По сведениям газеты, самый жесткий вариант, разработанный американскими чиновниками, предусматривал ограничения в отношении российской промышленности и высокопоставленных руководителей. Глава Белого дома выбрал средний вариант, затронувший энергетическую отрасль. Были и более мягкие рестрикции.