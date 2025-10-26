Сенатор раскрыл, где «находится» суверенитет стран Балтии

Латвия, Литва и Эстония после распада СССР не смогли обрести настоящей независимости, сдав свой суверенитет западным интеграционным объединениям, заявил зампред Совфеда Константин Косачев. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, сенатор рассказал о ситуации в прибалтийских странах в ходе выступления на Международном форуме сотрудничества

«Прибалтика, по-моему, сами про себя все говорят своими собственными действиями. Эти три страны, в моем понимании, так и не обрели настоящей независимости, не успев выйти из состава СССР, они тут же сдали свой суверенитет западным интеграционным объединениям», — разъяснил Косачев.

По его оценке, правительства стран Балтии не имеют возможности принимать самостоятельные решения для того, чтобы реализовывать собственные национальные интересы.

Зампред Совфеда пояснил, что единственное позиционирование, которое доступно этим странам — это «превращать самих себя в наиболее антироссийский настроенный фланг НАТО и Евросоюза».

Косачев уточнил, что проводимая Ригой, Вильнюсом и Таллином политика на протяжении некоторого времени приносила очки прибалтийским странам. Вместе с тем, констатировал он, это время уходит в прошлое.

Международный форум сотрудничества проходит 26 октября 2025 года в Москве в Национальном центре «Россия» и является главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии.