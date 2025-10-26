В России ответили на сообщение о точной дате завершения украинского конфликта

Специальная военная операция (СВО) может завершиться в любой момент, но когда это будет приемлемо для России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее точную дату завершения украинского конфликта назвал главный раввин Днепра Шмуель Каминецкий. По его словам, противостояние закончится 15 января 2026 года.

«Во-первых, точной даты нет и быть не может. Во-вторых, дата окончания войны будет в момент, приемлемый для России. Раввин предполагает, а Россия располагает», — прокомментировал депутат.

Путин заявил, что действия ВС РФ не приурочены к конкретным датам

Ранее заявление о завершении спецоперации сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.