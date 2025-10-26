Песков прокомментировал ситуацию с «перекрашенными ракетами» Киева

Киев не способен самостоятельно производить ракеты, за украинские выдаются вооружения из Британии и других стран. Об этом в интервью телеканалу «Россия» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью Пескова спросили, являются ли ракеты, которыми бахвалится киевский режим, «перекрашенными» британскими ракетами.

«Они могут быть британские, они могут быть германские, они могут быть итальянские — какие угодно. Но очевидно, что сама Украина вряд ли сейчас способна производить ракеты», — сказал Песков.

По его словам, в любом случае, основные узлы и блоки этих ракет — это «чистый импорт из Европы».

Ранее Зеленский заявил, что Украина производит дальнобойные ракеты, которые способны преодолеть 3 тысячи километров.