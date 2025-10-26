Песков объяснил слова Путина об «ошеломляющем ответе» России

Российская армия даст жесткий ответ на попытки ВСУ бить вглубь России, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

В четверг, 23 октября, президент России Владимир Путин предупредил, что удары вглубь страны крылатыми ракетами Tomahawk или другим дальнобойным оружием встретят «ошеломляющий ответ».

24 октября пресс-секретарь сообщил, что слова российского лидера об «ошеломляющем ответе» на попытки ударов вглубь России не нуждаются в дополнительных комментариях.

Путин сделал заявление о продолжении СВО

«Мне кажется, что заявление настолько красноречивое и исчерпывающее, что здесь нечего разъяснять», — заметил Песков.

Репортеры попросили представителя Кремля все же раскрыть, как ответит Москва на применение вооружений такого типа.