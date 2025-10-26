Европейские страны в условиях риска глобальной войны продолжают разжигать ненависть и доходят до безумия, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Посмотрите, что происходит в Европе. Посмотрите, до какого безумия доходят страны Европейского союза. Они разжигают ненависть в сердцах людей», — сказала дипломат.

В августе Захарова написала статью, в которой объяснила, почему тезисы, которые выдвигает генсек НАТО Марк Рютте, способствуют фашизации Европы.

Рютте привел в пример «исторический казус»: страны Прибалтики около 50 лет имели посольства в США, в то время как их территории входили в состав СССР. То есть, Вашингтон признавал суверенитет СССР над странами де-факто но не де-юре. Он предложил схему, по которой Запад в настоящее время не должен юридически признавать переход под контроль России новых территорий.

Захарова же отметила, что посольства Литвы, Латвии и Эстонии в Штатах были в прошлом веке организованы сбежавшими из Европы после Второй мировой войны пособниками нацистов, поэтому предложение генсека «поражает своей безнравственностью».