Путин высказался об автотранспортном комплексе России

Президент России Владимир Путин обратился к представителям автомобильного и городского пассажирского транспорта РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграмму главы государства.

Путин поздравил работников и ветеранов сферы с профессиональным праздником, а также отметил, что автотранспортный комплекс является одной из стратегических отраслей экономики страны.

«От неустанного и кропотливого труда водителей и ремонтников, конструкторов и инженеров, работников предприятий во многом зависят рост промышленного и сельскохозяйственного производства во всей стране», — заявил Владимир Владимирович.

Также президент отдельно отметил ветеранов комплекса.

«Страна гордится подвигом дорожников и водителей-фронтовиков, их стойкостью и мужеством», — добавил он.

Ранее стало известно, что Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск.