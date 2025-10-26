Путин заявил, что действия ВС РФ не приурочены к конкретным датам

Задачи, поставленные ВС РФ, обусловлены военной целесообразностью, не приурочены к каким-либо датам, рассказал президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава государства раскрыл политику страны в военной сфере в ходе совещания с командующими группировками, задействованными в СВО.

«Мой подход тоже вам известен. Мы к каким-то датам, к каким-то событиям ничего приурочивать не будем. Будем всегда, как это делаем до сих пор, исходить из военной целесообразности», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия всегда будет ставить во главу угла сохранность жизни военнослужащих.