Путин сделал заявление о продолжении СВО

Командующим группировками российских войск необходимо продолжить выполнение задач специальной военной операции (СВО) в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом Вооруженных сил РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с командующими группировками, задействованными в спецоперации, сообщает ТАСС.

Глава государства провел совещание с участием начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и командующих группировками войск, задействованных в боевых действиях на Украине. Путин побывал на одном из пунктов управления объединенной группировки войск.

Путин сообщил о достижении задач по испытаниям «Буревестника»

Российский лидер в ходе заседания отметил успехи ВС РФ по окружению Купянска в Харьковской области и Красноармейско-Димитровской агломерации в Донецкой народной республике (ДНР).