Лавров и глава МИД КНДР начали переговоры в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНДР Цой Сон Хи в понедельник, 27 октября, начали переговоры в Москве.

Ранее в МИД России сообщили, что Цой Сон Хи посетит страну с рабочим визитом 26–28 октября.

Министры иностранных дел России и КНДР обсудят широкий спектр вопросов двусторонних отношений и международной политики, передает РИА Новости.

Недавно Северную Корею посетил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Экс-президент РФ побывал на военном параде в Пхеньяне по случаю 80-летия создания Трудовой партии Северной Кореи. Медведев рассказал, что на этом параде был расчет корейского подразделения, участвующего в специальной военной операции на Украине. Он прошел под двумя флагами — России и Северной Кореи.

До этого, комментируя свой визит в Северную Корею во главе делегации от «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности заявил, что «время идет, друзья вместе», а «враги напрягаются».