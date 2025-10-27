Запад находится в стадии упадка, в то время как в России наблюдается расцвет. Такое мнение в беседе с RTVI US выразил американский журналист Такер Карлсон, видео доступно на YouTube.

«Место, где я живу сейчас, очень похоже на Россию 90-х. Я действительно считаю, что страны и цивилизации проходят через циклы, и мы, безусловно, находимся в фазе спада», — сказал журналист.

Он добавил, что речь идет не только о Западе, но и о других странах, в том числе Южной Корее.

Рассуждая на эту тему, Карлсон назвал Россию процветающей страной с чувством собственного достоинства и целеустремленностью. Он также счел, что в некотором смысле Россия может выступать вдохновляющим примером для западных стран.

Ранее сообщалось, что Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым эффективным лидером. Журналист указал, что Путин значительно улучшил жизнь в стране.