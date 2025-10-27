Песков отреагировал на подаренные властям США конфеты с цитатами Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на конфеты с цитатами Владимира Путина, которые были подарены властям США. Его комментарий публикует РИА Новости.

Известно, что конфеты американским коллегам на встречах в Нью-Йорке преподнес специальный представители президента России Кирилл Дмитриев. На обертке конфеты размещена цитата Путина «Своих не бросаем». По словам Пескова, это была его личная инициатива.

Ранее Дмитриев в интервью американскому телеканалу сообщил, что Москва, Вашингтон и Киев близки к дипломатической договоренности. Он добавил, что Россия хочет не прекращения огня, а окончательного разрешения конфликта.