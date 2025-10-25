Дмитриев привез в США шоколадные конфеты с цитатами Путина

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев привез в Нью-Йорк шоколадные конфеты с изображением Владимира Путина.

В своем телеграм-канале он написал, что это подарок в рамках диалога Россия — США, и разместил фото коробки.

На одной из них написано «Своих не бросаем», на другой надпись: «Великие слова Великого человека» и цитата Путина: «Вести диалог с Россией с точки зрения силы — бессмысленно».