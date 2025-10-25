В России ответили на сообщения о поддержке США идеи ЕС изъять активы Москвы для Киева

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин усомнился в достоверности сообщений о поддержке Соединенными Штатами идеи изъять Европейским союзом (ЕС) активы России и начать их использование для закупок американских вооружений с последующей отправкой Киеву.

Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Надо проверить, так ли это или нет. Потому что средства массовой информации с Запада очень своеобразно используют все новости для того, чтобы выдать желаемое за действительное», — отметил Карасин.

Сенатор сообщил, что на днях в Лондоне состоялась встреча коалиции желающих изъять российские активы. Он добавил, что она ни к чему не привела.

«Они боятся, что подобное решение о воровстве финансовых активов приведет к подрыву устоявшихся стандартов финансовой жизни. Это не так просто сделать, и они это хорошо понимают. Это может аукнуться потом самым неожиданным образом для любой, страны для любой банковской системы. Поэтому они подходят к этому вопросу очень осторожно. Намного более осторожно, чем, скажем, к перекрытию экспорта нефти и газа из России. В данном случае Соединенные Штаты это приветствуют, а к финансовым активам они щепетильно очень относятся», — рассказал Карасин.

Надо внимательно следить, как они это дело обсуждают и что за решение они примут. Оно может быть очень неудобно, мягко говоря, для них самих

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США поддержали идею изъять Евросоюзом активы России и начать их использование для закупок американских вооружений с последующей отправкой Киеву. Кроме того, анонимные собеседники уточнили, что Вашингтон начал внутренние обсуждения использования российских активов, находящихся в США. Предполагается, что они также будут направлены на поддержку Украины.