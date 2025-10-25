В Госдуме оценили передачу ВСУ 40-летних французских истребителей
Истребители Mirage, которые Париж пообещал направить ВСУ, сняты с вооружения и не смогут дать какого-либо перевеса на поле боя, рассказал журналистам депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи «коалиции желающих» в Брюсселе заявил, что Париж в ближайшие дни поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage.
«Снятый с вооружения во Франции 40-летний Mirage-2000 и крупногабаритная почти его ровесница, зенитная ракета Aster, светятся на экране локатора РЛС ЗРК или в прицеле Су-27, не говоря о Су-30 либо Су-35, как новогодняя елка у собора Нотр-Дам-де-Пари», — разъяснил Ивлев.
По его словам, скоростные и малозаметные истребители не являются проблемой для российской ПВО, внести какой-то перевес на поле боя самолеты этого типа не смогут.
Генерал-майор пояснил, что весь обслуживающий персонал — французские инструкторы, техники, операторы и механики — станет законной целью для армии России.
Ранее в Японии предположили, что возможная отправка шведских истребителей Jas Gripen E не поможет Киеву переломить ситуацию на фронте.
Японцы отметили, что Украина превозносила «Байрактары», Javelin, Leopard II, F-16, но никакое оружие не смогло изменить ход боевых действий в пользу Киева. В этот раз ничего не поменяется — Gripen не принесут победу ВСУ.