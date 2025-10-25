В России отреагировали на удар ВСУ по плотине Белгородского водохранилища

Ударом по плотине Белгородского водохранилища Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят напугать россиян, чтобы разбалансировать общество внутри России, но реакция у людей будет обратная, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Своим мнением депутат поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Это про то, что нам потом все восстанавливать, тратить больше деньги и, конечно, напугать жителей, чтобы они были сговорчивее и начали уже как-то возмущаться. Они хотят добиться этого. Но они не понимают, что будет наоборот. Этих граждан сделают большими патриотами», — отреагировала Журова.

По словам депутата, удар по плотине был абсолютно целенаправленным.

«Даже нет сомнений в этом. Они хотят разбалансировать ситуацию и граждан как-то заставить переживать. Понятно, что это не просто дискомфорт, это опасность жизни. Страх определенный. Но обычно реакция у наших людей обратная», — заключила она.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что плотина водохранилища региона получила повреждения в результате удара ВСУ. По его словам, дамба может не выдержать повторных ударов.

ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища

Позднее Гладков предложил жителям Белгородской области эвакуироваться из-за угрозы подтопления реки со стороны Харьковской области. Вода может затопить несколько населенных пунктов, в которых проживают сотни россиян.