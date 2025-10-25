Названа причина ухудшения отношений Китая и Евросоюза

Отношения между Китаем и европейскими странами в целом ухудшаются из-за вмешательства США, рассказал в беседе с журналистами «Аргументов и фактов» политолог Константин Блохин.

Накануне немецкая газета Die Welt сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин за 6 месяцев ни разу не встретился с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем — китайский лидер объяснил это отсутствием времени.

Кроме того, Пекин отменил визит главы МИД Германии Йоханна Вадефуля.

«Китаю не очень нравится, что Европа идет в фарватере США. И в принципе по такому, можно сказать, приказу разрывает экономическую взаимозависимость между Китаем и Европой, в том числе между Китаем и Германией», — разъяснил Блохин.

Политолог заметил, что Си Цзиньпин не воспринимает европейских лидеров как политиков суверенных стран.

Напомним, что в декабре 2024 года китайская сторона удалила представителей немецких СМИ из зала после встречи главы МИД ФРГ с министром иностранных дел Китая Ван И.

По мнению аналитиков, удаление репортеров из зала и заявление КНР о том, что совместных заявлений ожидать после встречи не следует, означает, что стороны не нашли общий язык.