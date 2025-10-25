Володин сделал резкое заявление об ЕС на фоне ситуации с российскими активами

Европейским странам, замешанным в воровстве российских суверенных активов, придется вернуть украденное, заявил в соцсетях председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом пишет РИА Новости.

В 2022 году западные страны заморозили российские активы. В 2023-2024 годах в ЕС и США развернулась дискуссия о возможном использовании средств, рисках этого шага.

В октябре 2025 года Еврокомиссия выступила с инициативой о выделении Киеву кредита в €140 млрд евро за счет российских активов. Против этого решения выступила Бельгия, на депозитах которой в Euroclear лежит основная часть средств.

«Европейским государствам, замешанным в воровстве, придётся это сделать, выплатив суммы куда большие, с начисленными процентами», — предупредил Володин.

Председатель Госдумы отметил, что за решения об использовании замороженных активов РФ придется отвечать не только тем, кто их принимает сегодня, но и будущим поколениям в ЕС.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил ранее, что Москва ответит на конфискацию Западом замороженных российских активов По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.