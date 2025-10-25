В Госдуме назвали условие возобновления диалога с Японией

В ходе переговоров с Японией возможно обсуждение документов, но вопрос об уступке Курильских островов не должен подниматься, заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время одного из первых выступлений заявила, что у Токио и Москвы сложные отношения. Вместе с тем, добавила она, японское правительство намерено решить проблему «северных территорий» и заключить мирный договор с Россией.

Журавлев заметил, что РФ и Япония 80 лет живут без мирного договора, на протяжении многих лет вели активную торговлю.

«К власти там впервые пришла женщина, Санаэ Такаити, которая, кстати, как я, увлекается мотоциклами, и впервые за все послевоенное время позволяет себе говорить о восстановлении имперского блеска страны», — пояснил парламентарий.

По его оценке, Япония с 1945 года фактически находится под американской оккупацией — американские банкиры даже устанавливали курс йены и японский фондовый индекс Никкей.

«Если новый премьер — фигура самостоятельная, можно обсуждать с ней и какие-то документы. Естественно, никакой речи об уступке Курильских островов и быть не может», — констатировал Журавлев.

Желание Японии подписать мир с Россией назвали «сотрясанием воздуха»

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Москва готова обсуждать с Токио все насущные вопросы, если японское правительство отойдет от деструктивной линии в отношении России.