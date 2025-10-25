Песков раскрыл отношение Путина к самому жалкому лидеру

Президент России Владимир Путин является образцом норм приличия, так как даже «самого жалкого главу государства» никогда не назовет таковым.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Для меня, например, в плане правил приличия абсолютно непревзойденным авторитетом является президент Путин. Даже самого жалкого главу государства он ни разу не именовал таковым», — отметил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Путин не всегда по-доброму говорит о таких политиках, однако всегда делает это уважительно и в приемлемых тонах.