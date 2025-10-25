В Госдуме раскрыли, когда будут возможны переговоры по миру на Украине

Разрешение конфликта на Украине возможно только дипломатическим путем, однако подход Владимира Зеленского и стран Запада к переговорам в корне не устраивает Россию.

Об этом NEWS.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Наша позиция остается неизменной. Позиция президента Украины Владимира Зеленского полностью продиктована задачами, которые ставят ему европейские лидеры НАТО, которые нацелены на прекращение конфликта с последующими переговорами. Нас такой подход не устраивает», — сказал Чепа.

По его словам, Россию интересует конкретика и четкое понимание того, как исключить первопричины, повлекшие конфликт Москвы и Киева. Переговоры будут возможны только тогда, когда Зеленский перестанет руководствоваться желанием получить финансовые вливания и военные поставки, указал он.

Посланник Путина озвучил требования РФ для мирных переговоров по Украине

До этого специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Москва, Вашингтон и Киев близки к окончательному разрешению украинского конфликта дипломатическим путем.