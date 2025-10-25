Путин раскрыл позицию России по борьбе с IT-преступностью

Россия открыта для самого тесного международного сотрудничества в сфере борьбы с киберпреступностью, рассказал президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

В субботу, 25 октября, в в столице Вьетнама Ханое состоялось подписание конвенции ООН против киберпреступности.

Глава государства отметил, что конвенция призвана противостоять одному из глобальных вызовов современности — противоправным действиям в цифровой сфере.

«Преступления такого рода, зачастую тесно связанные с терроризмом и пропагандой экстремистской идеологии, незаконным оборотом наркотиков и оружия, представляют серьезную угрозу безопасности как отдельных граждан, так и целых государств», — разъяснил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия открыта к самому тесному международному сотрудничеству в сфере борьбы с киберпреступностью.

Глава государства также поблагодарил представителей всех стран, принявших участие в работе над конвенцией.

В МИД России сообщили ранее, что конвенция — итог пятилетней кропотливой работы государств — членов ООН, она подтвердила востребованность новых норм международного права для справедливого регулирования цифровой сферы в интересах всего мирового сообщества.

По данным из открытых источников, США и их партнеры отвергают конвенцию в ее нынешнем виде. Западные страны полагают, что документ может повлечь нарушения прав человека, включая акты транснациональных репрессий, злоупотребление запросами на предоставление электронных доказательств.