Путин раскрыл позицию России по борьбе с IT-преступностью
Россия открыта для самого тесного международного сотрудничества в сфере борьбы с киберпреступностью, рассказал президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.
В субботу, 25 октября, в в столице Вьетнама Ханое состоялось подписание конвенции ООН против киберпреступности.
Глава государства отметил, что конвенция призвана противостоять одному из глобальных вызовов современности — противоправным действиям в цифровой сфере.
«Преступления такого рода, зачастую тесно связанные с терроризмом и пропагандой экстремистской идеологии, незаконным оборотом наркотиков и оружия, представляют серьезную угрозу безопасности как отдельных граждан, так и целых государств», — разъяснил Путин.
Президент подчеркнул, что Россия открыта к самому тесному международному сотрудничеству в сфере борьбы с киберпреступностью.
Глава государства также поблагодарил представителей всех стран, принявших участие в работе над конвенцией.
В МИД России сообщили ранее, что конвенция — итог пятилетней кропотливой работы государств — членов ООН, она подтвердила востребованность новых норм международного права для справедливого регулирования цифровой сферы в интересах всего мирового сообщества.
Путин поручил разработать меры поддержки для ИТ-компаний
По данным из открытых источников, США и их партнеры отвергают конвенцию в ее нынешнем виде. Западные страны полагают, что документ может повлечь нарушения прав человека, включая акты транснациональных репрессий, злоупотребление запросами на предоставление электронных доказательств.