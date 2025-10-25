«Идеолог Кремля» дважды напугал Европу: «Страх должен вернуться»

Один из известнейших российских политологов, председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), декан факультета мировой политики Высшей школы экономики Сергей Караганов дал интервью крупнейшей итальянской газете «Коррьере делла сера».

Интервью напугало прежде всего делавшую его корреспондентку. Назвав Сергея Александровича «человеком, который может со спокойным лицом говорить страшные вещи» , она напоминает, что Караганов предлагал нанести превентивный ядерный удар по Польше еще в самом начале СВО. А потом начинает цитировать карагановские страшилки.

«Люди полностью утратили страх перед Богом и войной. Поэтому, если бы вы напали на нас, мы должны были бы ответить атомным ударом. Все, начиная с США, должны понять: мы не воюем против Украины. Мы ведём войну против объединённой Европы — против Европы Наполеона и Гитлера. Ваши элиты утратили доверие и авторитет, и потому ищут спасения в войне против нас. Чтобы остановить их, может потребоваться шок».

Чтобы придать вес словам политолога и усилить ужас корреспондент намекает на важность его позиции для высшей российской власти. Вспоминает, как на Петербургском экономическом форуме в июне 2024 года Путин лично похвалил профессора Караганова и даже дружески похлопал его по плечу.

Караганов на грубую лесть не ведется и делает оговорку. С одной стороны «Думаю, он согласен с моим взглядом на мир.» Но с другой: «Я и нынешний президент — разные сущности. Мы не всегда согласны.»

"Время наступает": Караганов заявил о возможности ядерного удара

Но более всего похоже корреспондента пугает предложенная Карагановым новая государственная идеология. В своем недавнем эссе «Мечта России в XXI веке» он выступает за форму «духовного коллективизма», во имя которой якобы должны быть принесены в жертву индивидуальные свободы.

Да это и впрямь страшнее атомной войны.