Европейский союз делает все возможное, чтобы не допустить прямых контактов России и США по урегулированию ситуации на Украине, стремясь вернуть Белый дом на курс предыдущей администрации Джо Байдена.

Такое мнение в беседе с ТАСС высказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Европейские страны, к сожалению, заняли позицию ястребов. Они используют практически любой инструментарий, чтобы не допустить прямых двусторонних контактов между Россией и Украиной, между Москвой и Вашингтоном, именно для урегулирования вопросов конфронтации», — отметил Мирошник.

Он напомнил, что США «больше трех лет» тянули «паровоз антироссийской деятельности и военной напряженности». Сейчас Евросоюз стремится вернуть администрацию Дональда Трампа на те же рельсы, указал посол.

Мирошник отметил, что Европа хочет вернуть Соединенные Штаты к финансированию и снабжению Украины.

До этого политолог Константин Блохин заявил, что глобалисты и европейские бюрократы остаются главными противниками переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.