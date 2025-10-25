Глава РФПИ заявил, что Россия, США и Украина близки к миру

Москва, Вашингтон и Киев близки к окончательному разрешению украинского конфликта дипломатическим путем. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам главы, прекращение огня на Украине не позволило бы разрешить ситуацию, подчеркнув, что Россия хочет не прекращения огня, а окончательного разрешения конфликта.

Дмитриев подчеркнул, что прекращение огня — это временное решение, которое всегда может быть нарушено. Глава РФПИ также добавил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся, «но, вероятно, позже», отметив при этом, что дипломатические усилия американского лидера в урегулировании российско-украинского конфликта «не напрасны».

Дмитриев прилетел в США 25 октября. В Вашингтоне он встретится с представителями администрации Трампа, в частности со Стивеном Уиткоффом, чтобы обсудить российско-американские отношения и ситуацию на Украине спустя всего несколько дней после отмены саммита в Будапеште.