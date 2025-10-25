Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о попытках Киева организовать диверсии на инфраструктурных объектах, включая Крымский мост.

По его словам, киевский режим готовил теракты на Крымском мосту, железнодорожной и других объектах, передает ТАСС. Мирошник отметил: «Готовились теракты по железнодорожной инфраструктуре, на Крымском мосту и на множестве других потенциально опасных объектах».

Мирошник акцентировал внимание на серии задержаний, проведенных ФСБ и другими подразделениями, занимающимися контртеррористической деятельностью. По его словам, благодаря этим мерам удалось предотвратить часть подобных атак.

Мирошник подчеркнул: «Терроризм – это использование военных методов с политическими целями. Такие вещи есть, они отслеживаются, но не обо всех пока можно говорить».

