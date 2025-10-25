Путин выразил уверенность в развитии отношений России и Казахстана

Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность, что отношения партнёрства между Россией и Казахстаном будут развиваться.

Об этом говорится в послании, опубликованном в Telegram-канале российского посольства в Казахстане, в честь готовящегося визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно развивать отношения стратегического партнёрства и союзничества между Москвой и Астаной. Этому, несомненно, будет способствовать и ваш предстоящий государственный визит в Российскую Федерацию», — сказал президент России.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с Токаевым.