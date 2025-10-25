В Совфеде рассказали, как Берлин получил «две оплеухи» от Китая

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что Германия получила «две оплеухи» от Китая в связи с отменой визитов канцлера Фридриха Мерца и главы МИД Йоханна Вадефуля в Пекин.

«Берлин получил две оплеухи от Пекина: канцлеру Мерцу пришлось отменить свой визит в Китай, поскольку у главы КНР Си Цзиньпина не нашлось времени в графике для встречи с ним. Отменил уже намеченный визит и глава МИД Германии Вадефуль», — написал Пушков.

По его словам, причина кроется в антикитайской позиции ФРГ. Она приведет к серьезным последствиям для промышленности, и прежде всего автомобильной, поскольку Германия перестанет получать микрочипы из КНР, отметил парламентарий.

Правительство Мерца поставило задачей уничтожение немецкой промышленности, считает Пушков, поскольку при нем ее добивают конфликтом с Китаем.

Германия направила ноту протеста Китаю

29 мая 2025 года Алексей Пушков уже заявлял, что Фридрих Мерц настаивая на полном выводе из эксплуатации «Северного потока — 2», приводит ФРГ к разрушению промышленности страны. По его словам, заявления немецкого канцлера о планах сделать все возможное, чтобы трубопровод больше не заработал, говорят о том, что Мерц целенаправленно гробит свою промышленность.